Найактивніше впродовж 6 вересня ворог наступав на Покровському та Курахівському напрямках. Тут відбулося 49 та 46 штурмових атак відповідно.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на сторінці у Facebook.

Зазначається, що на Покровському напрямку наші захисники відбили 49 ворожих штурмових дій в районах населених пунктів Суха Балка, Олександропіль, Зелене Поле, Воздвиженка, Новотроїцьке, Гродівка, Новогродівка та Михайлівка. Найбільша концентрація атак була поблизу Новогродівки, Гродівки та Михайлівки. На Курахівському напрямку Сили оборони відбивали 46 атак противника біля Красногорівки, Костянтинівки та Георгіївки. На Куп’янському напрямку відбулося 27 боєзіткнень, зокрема, біля Синьківки, Глушківки, Андріївки, Берестового та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку, за уточненою інформацією, ворог атакував 17 разів неподалік Новоєгорівки, Дружелюбівки, Чернещини, Тернів, Торського, Діброви та Макіївки. На Торецькому напрямку росіяни атакували 10 разів неподалік Торецька, Неліпівки та Нью-Йорка. На Времівському напрямку ворог дев’ять разів наступав у бік Водяного та Старомайорська. На Придніпровському напрямку противник зазнав поразки, дев’ять разів атакуючи оборонні рубежі українців. На Краматорському напрямку точилося вісім боїв у районах Григорівки, Часового Яру та Андріївки.

На Харківському напрямку точилося шість боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Вовчанська та Липців. На Сіверському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського та Спірного. На Оріхівському напрямку російські війська здійснили один штурм позицій українських підрозділів поблизу Малої Токмачки.

На Гуляйпільському напрямку обстановка без особливих змін. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога – не виявлено. Водночас на кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території РФ.