Про це у Телеграмі повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“За добу по території Харківщини випущено 24 ворожі КАБи, 4 БПЛА, 1 ракету Х-38”, – йдеться в дописі.

За інформацією Синєгубова, 27 липня о 6:20 окупанти трьома FPV-дронами вдарили по селу Івашки. Пошкоджено два приватних будинки, автомобіль та господарчі споруди.

“19:40 Куп’янський р-н, м. Куп’янськ. Внаслідок влучання FPV-дрона між двома АЗС горіла трава на площі 15 кв.м. ️ 17.56 Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, с. Глушківка. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 2,5 га”, – поінформував Синєгубов.

Також о 17:46 в Харківському р-ні, с. Козача Лопань – внаслідок обстрілу горіла трава на площі 700 кв.м. Загоряння відбулося і в Куп’янському р-ні, с. Куп’янськ-Вузловий, за межами – горіла трава внаслідок обстрілу на площі 400 кв.м.

14:21 Ізюмський район, Борівська громада, с. Богуславка за межами. Внаслідок обстрілу ударним БПЛА “Ланцет” пошкоджено навантажувач JCB.

За словами Синєгубова, на Харківському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Слобожанське та Вовчанськ.

Також він зазначив, що на Куп’янському напрямку відбулося сім ворожих атак за добу. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Табаївки, Піщаного та Стельмахівки.