Про це йдеться на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Фейсбуці.
Зокрема, за останню добу ворог втратив:
особового складу ‒ 1470 осіб,
танків ‒ 14 од,
бойових броньованих машин ‒ 42 од,
артилерійських систем – 55 од,
РСЗВ – 4 од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 62,
крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2,
спеціальна техніка / special equipment ‒ 99.
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