Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Зокрема, було знешкоджено десять танків, 18 бойових броньованих машини та 32 артилерійські системи агресора.

Окрім того, українські воїни знищили 85 БпЛА оперативно-тактичного рівня, чотири крилаті ракети та 98 одиниць автомобільної техніки.