Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Зокрема, було знешкоджено десять танків, 18 бойових броньованих машини та 32 артилерійські системи агресора.
Окрім того, українські воїни знищили 85 БпЛА оперативно-тактичного рівня, чотири крилаті ракети та 98 одиниць автомобільної техніки.
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