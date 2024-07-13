Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.07.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 13.07.24 were approximately:
особового складу / personnel ‒ близько/ about 557770 (+1120) осіб / persons,
танків / tanks ‒ 8199 (+8) од,
бойових броньованих машин / APV ‒ 15779 (+24) од,
артилерійських систем / artillery systems – 15216 (+58) од,
РСЗВ / MLRS – 1119 (+0) од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 889 (+1) од,
літаків / aircraft – 361 (+0) од,
гелікоптерів / helicopters – 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 12069 (+34),
крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2397 (+0),
кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 20461 (+52) од,
спеціальна техніка / special equipment ‒ 2556 (+13)
Дані уточнюються / Data are being updated.
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