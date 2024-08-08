Про це звітує ISW.
Було прорвано дві лінії укріплень, на будівництво яких, окрім купи грошей, витратили 2.5 роки.
Українська бронетехніка зайняла позиції вздовж траси 38К-030, приблизно за 10 км від кордону.
Російські джерела повідомляють, що українські сили захопили 45 км² території в Курській області з початку операції 6 серпня, а також 11 населених пунктів, зокрема Миколаєво-Дар’їно, Дар’їно та Свердликово, і продовжують діяти в Любимівці.
Аналітики повідомляють, що українські сили намагаються просунутися вздовж шосе 38К-030 Суджа-Кореново, а бої тривають на підступах до цих населених пунктів.
Геолокаційні знімки, опубліковані 7 серпня, підтверджують захоплення українськими силами понад 40 російських військовополонених на КПП «Суджа».
Аналітики ISW зазначають, що реакція російських офіційних осіб на ці події є суперечливою, оскільки Кремль намагається одночасно дискредитувати Україну на міжнародній арені та уникнути паніки всередині країни щодо наслідків української операції.
Однак, ігноруючи серйозність атаки, Кремль ризикує піддатися самодискредитації.
- Місто Суджа не входить до складу Сумської області, – Сумська районна рада
- “Прорив” кордону в Курській області: подробиці та хто насправді до нього причетний
- Суджа – це Україна: реакція Путіна на прорив ЗСУ в Курській області