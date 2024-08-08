7 серпня українські сили просунулися на 10 км вглиб Курської області Росії, прорвавши дві російські оборонні лінії та опорний пункт, про що свідчать геолокаційні кадри.

Про це звітує ISW.

Було прорвано дві лінії укріплень, на будівництво яких, окрім купи грошей, витратили 2.5 роки.

Українська бронетехніка зайняла позиції вздовж траси 38К-030, приблизно за 10 км від кордону.

Російські джерела повідомляють, що українські сили захопили 45 км² території в Курській області з початку операції 6 серпня, а також 11 населених пунктів, зокрема Миколаєво-Дар’їно, Дар’їно та Свердликово, і продовжують діяти в Любимівці.

Аналітики повідомляють, що українські сили намагаються просунутися вздовж шосе 38К-030 Суджа-Кореново, а бої тривають на підступах до цих населених пунктів.

Геолокаційні знімки, опубліковані 7 серпня, підтверджують захоплення українськими силами понад 40 російських військовополонених на КПП «Суджа».

Аналітики ISW зазначають, що реакція російських офіційних осіб на ці події є суперечливою, оскільки Кремль намагається одночасно дискредитувати Україну на міжнародній арені та уникнути паніки всередині країни щодо наслідків української операції.

Однак, ігноруючи серйозність атаки, Кремль ризикує піддатися самодискредитації.