Українські військові, використовуючи високоточні ракети ATACMS, успішно знищили російську радіолокаційну станцію 64Н6 "Надгробок". Ця РЛС є невіддільною частиною систем ППО С-300 та С-400, забезпечуючи їхню здатність відстежувати та нейтралізувати повітряні загрози на великих відстанях.

Про це повідомляє Army Recognition.

“Ця РЛС є ключовим елементом, що забезпечує ефективність систем С-300 та С-400, дозволяючи їм виявляти до 100 цілей одночасно, включаючи швидкісні літаки, крилаті ракети на низьких висотах і навіть балістичні проєкти”, – зазначають військові експерти.

РЛС “Надгробок” працює в S-діапазоні та має радіус дії до 300 км, що дає змогу контролювати значну зону повітряного простору. Завдяки фазованій антенній решітці станція здатна сканувати простір швидко та точно, навіть за умов активного радіоелектронного придушення. Її мобільність дозволяє оперативно змінювати позиції, що робить її важливим елементом оборони.

“Фактично, ця РЛС є очима систем С-300 та С-400. Її знищення позбавляє комплекси здатності ефективно відстежувати цілі, що значно знижує їхню бойову спроможність”, – пояснюють фахівці.

Для України це стало стратегічною перемогою. Знищення “Надгробка” відкриває нові можливості для дій безпілотників, ракет і авіації, зменшуючи ризики ураження. Ця операція демонструє ефективність західних високоточних озброєнь, які здатні виводити з ладу ключові вузли оборони противника.

“Завдяки ATACMS Україна може вражати цілі на значній відстані, не ризикуючи життям пілотів чи операторів. Ці ракети стали потужним інструментом у руйнуванні критичних елементів російської військової інфраструктури”, – додають аналітики.

Знищення “Надгробка” створює додаткові виклики для Росії. Відновлення такої складної системи потребує значного часу та ресурсів, а це затримує відновлення повноцінного ППО в регіоні.

На думку військових оглядачів, ця подія підкреслює, як сучасна війна змінює правила гри. Високоточні удари по ключових елементах оборони дозволяють знизити потенціал противника без масованих атак. Успішне використання західної зброї не лише зміцнює позиції України, але й демонструє її здатність протистояти навіть найсучаснішим російським технологіям.

За даними військових джерел, подібні удари, спрямовані на вузлові елементи ворожої інфраструктури, матимуть вирішальний вплив на перебіг бойових дій та ослаблення оборонної системи противника.