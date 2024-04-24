За словами експерта, одна з цілей російських окупантів — здійснення польотів на 10-15 кілометрів за рахунок висоти ретранслятора.

Збройні сили Російської Федерації застосовують дрони-ретранслятори, які передають сигнали від пульта оператора БПЛА і назад, збільшуючи таким чином дальність зв’язку.

Про це повідомив військовослужбовець ЗСУ і фахівець із радіозв’язку Сергій Бескрестнов (Сергій Флеш) у своєму Telegram-каналі.

За словами експерта, одна з цілей російських окупантів — здійснення польотів на 10-15 кілометрів за рахунок висоти ретранслятора. Крім того, окупанти використовують ретранслятори для обходу українських засобів РЕБ.

“Друга ціль гірша. Вони відправляють ретранслятори на шляху до нас і тому їхні FPV пролітають крізь РЕБ купола. Адже відстань від ретранслятора до FPV всього 1-2 кілометри”, — пояснив Бескрестнов.

Військовий також показав сигнал ретранслятора на дроні, який пролетів просто над ним. Його вдалося засікти за допомогою аналізатора радіочастот.

На початку січня 2024 року Telegram-канал In Factum повідомляв, що ЗС РФ почали застосовувати FPV-дрон-ретранслятор “Упир”. Примітно, що Сергій Бескретснов опублікував таке ж фото. За інформацією авторів, для передачі сигналів управління від пілота до FPV-дрона, і навпаки потрібні два пілоти. На той момент було зафіксовано поодинокі випадки використання такого безпілотника, тепер же, ситуація могла змінитися.