Кілька днів тому головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський призначив на посаду начальника штабу Сил безпілотних систем Романа Гладкого, який за інформацією нардепки Мар'яни Безуглої "був підозрюваний у державній зраді, шпигунстві та корупції”. Тепер за пости проти новопризначеного начштаба Гладкого почати “торбити” військовослужбовців, що писали про це.

Про це повідомляє “Межа” із посиланням на допис військовослужбовця ЗСУ, громадського і політичного діяча, лідера партії «Демсокира» Юрія Гудименка на сторінці у Facebook.

“Маю неофіційну інформацію, що за пости проти новопризначеного начштаба Сил беспілотних систем Гладкого з ГШ пішла команда «торбити» Олександра Карпюка під псевдо Серж Марко й інших військовослужбовців, що писали про це, по лінії безпосередньо їхньої військової служби. Інформація потребує перевірки, але є інформація, яка перевірки не потребує”, — написав військовослужбовець ЗСУ.

Гудименко відкинув ідею про те, що його друга — блогера, військового журналіста і письменника, радника Демократичної Сокири з військових питань Сержа Марко хочуть “закошмарити” через керівництво бригади.

“Ні чорта не розумію в безпілотних системах, але розбираюся в людях і тому, як ламати їм життя. Натяк, я сподіваюся, зрозумілий”, — додав Гудименко.