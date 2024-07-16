Про це повідомив гуморист Антон Тимошенко.
Він також розповів, який подарунок отримає той, хто надішле найбільший донат.
“Найбільший донат — картина, яку Ющенко намалював прямо на зйомках кліпу. А за донат від 100 грн ви можете виграти одну з трьох банок меду від Віктора Андрійовича, які він теж сам розмалював”, — написав Тимошенко.
На банці вже майже 6 млн грн, лишився лям, а ми нагадуємо за подарунки!
Найбільший донат – картина, яку Ющенко намалював прямо на зйомках кліпу. А за донат від 100 грн ви можете виграти одну з трьох банок меду від Віктора Андрійовича, які він теж сам розмалював.
Банка:… pic.twitter.com/OoqQeFOn6N
— Anton Tymoshenko (@_Tymoshenko) July 16, 2024
- Ющенко разом з коміками знявся в кліпі задля збору на ЗСУ