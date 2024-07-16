14 липня співак Володимир Дантес та гумористи Антон Тимошенко, Василь Байдак, Олег Свищ та Єв Жу оголосили про збір для військових та знялися у кліпі з третім президентом України Віктором Ющенком. На сьогодні, 16 липня, зібрано вже майже 6 мільйонів.

Про це повідомив гуморист Антон Тимошенко.

Він також розповів, який подарунок отримає той, хто надішле найбільший донат.

“Найбільший донат — картина, яку Ющенко намалював прямо на зйомках кліпу. А за донат від 100 грн ви можете виграти одну з трьох банок меду від Віктора Андрійовича, які він теж сам розмалював”, — написав Тимошенко.

На банці вже майже 6 млн грн, лишився лям, а ми нагадуємо за подарунки! Найбільший донат – картина, яку Ющенко намалював прямо на зйомках кліпу. А за донат від 100 грн ви можете виграти одну з трьох банок меду від Віктора Андрійовича, які він теж сам розмалював. Банка:… pic.twitter.com/OoqQeFOn6N — Anton Tymoshenko (@_Tymoshenko) July 16, 2024