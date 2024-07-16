Як зібрати кошти на допомогу: 5 креативних та дієвих способів - Погляди - Українська правда. Життя

Про це повідомив гуморист Антон Тимошенко.

Він також розповів, який подарунок отримає той, хто надішле найбільший донат.

“Найбільший донат — картина, яку Ющенко намалював прямо на зйомках кліпу. А за донат від 100 грн ви можете виграти одну з трьох банок меду від Віктора Андрійовича, які він теж сам розмалював”, — написав Тимошенко.

  • Ющенко разом з коміками знявся в кліпі задля збору на ЗСУ