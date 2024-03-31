В день других роковин визволення Київщини від російських окупантів міський голова Бучі Анатолій Федорук розповів, що за цей час у місті оселилося більше 11 тисяч вимушено переміщених осіб.

Про це він розповів в етері національного телемарафону.

За словами Федорука, за 33 дні окупації міста російськими військами загинули 509 цивільних людей, серед яких 12 — це діти.

Окрім бучанців, які повернулися після звільнення міста, воно прийняло вимушених переселенців зі сходу та півдня.

“Мені надзвичайно приємно констатувати, що городяни, в яких би куточках світу не перебували, вони повернулись і для багатьох, це понад 11 тис. жителів, Буча стала другою домівкою – це внутрішньо переміщені особи зі сходу, з півдня України. Тож громада велика, громада фактично потребує розвитку, але ми перетерпимо заради нашої спільної перемоги”, – сказав Федорук.

Також він підкреслив, що в місті активно долучилися до ліквідації руйнувань, які по собі залишили окупанти.

“Сьогодні, звісно, ми за два роки після деокупації завдяки нашим Збройним силам України відновилися, відновили майже все, що можна було відновити, те, що підлягало відновленню. Звісно, є будинки, багатоквартирні будинки, соціальні об’єкти, які в стадії будівництва, тому що їх довелося відновлювати з нуля”, – зазначив міський голова Бучі.