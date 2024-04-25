Про це під час виступу у Сеймі Польщі з пріоритетами зовнішньої політики Польщі на 2024 рік заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський.

“Від часу повномасштабної агресії Польща затвердила 44 пакети військової допомоги Україні. Загальна вартість польської урядової підтримки, без врахування багатомільярдних сум, виданих на біженців, за перші два роки війни склала близько $9 млрд”,– підкреслив Сікорський.