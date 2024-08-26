Президент Володимир Зеленський провів нараду з керівниками правоохоронних органів, де обговорювалися питання розслідування кримінальних справ стосовно колаборантів, незаконного перетину кордону та реалізації антикорупційної програми.

Про це повідомляє Telegram-канал Президента.

«Нарада з керівниками правоохоронних та антикорупційних органів. Головна увага – протидії колаборантам, розслідуванню кримінальних проваджень щодо тих, хто виправдовує агресію Росії, служить цій війні проти України, незаконному перетину кордону та антикорупційній програмі», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом наступних двох тижнів правоохоронці повинні розробити й подати план для вирішення цих проблем. Державну антикорупційну програму на 2023-2025 роки, затверджену Кабінетом Міністрів 4 березня 2023 року, визначено як ключовий документ для реалізації антикорупційної стратегії.