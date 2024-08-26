Про це повідомляє Telegram-канал Президента.
«Нарада з керівниками правоохоронних та антикорупційних органів. Головна увага – протидії колаборантам, розслідуванню кримінальних проваджень щодо тих, хто виправдовує агресію Росії, служить цій війні проти України, незаконному перетину кордону та антикорупційній програмі», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що протягом наступних двох тижнів правоохоронці повинні розробити й подати план для вирішення цих проблем. Державну антикорупційну програму на 2023-2025 роки, затверджену Кабінетом Міністрів 4 березня 2023 року, визначено як ключовий документ для реалізації антикорупційної стратегії.
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