Цю інформацію у коментарі Суспільному підтвердила речниця Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) Олеся Чемерис.

“Можу підтвердити: за колишнього заступника керівника Офісу президента внесли заставу у повному розмірі, визначеному ухвалою слідчого судді ВАКС”, — сказала прессекретарка суду.

22 травня НАБУ повідомило Смирнову про підозру у незаконному збагаченні на 15,7 млн гривень. У коментарі журналістам Смирнов підтвердив, що отримав підозру від НАБУ. Також у нього провели обшук.

28 травня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для Смирнова у вигляді особистих зобов’язань і застави у 10 мільйонів гривень, яка має бути внесена не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу. Строк дії обов’язків, покладених на підозрюваного – до 28 липня.