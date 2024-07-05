Про це повідомили в “Укренерго”.
Як пояснили у компанії, черга — це група побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават. Споживання кожної області розділено на 6 черг. Скільки черг засовувати у всіх регіонах одночасно – визначає Диспетчерський центр “Укренерго” для компенсації дефіциту енергії в системі. Яка тривалість черги, яку чергу відключати саме зараз – визначають обленерго у кожному регіоні.
Інформацію про графіки погодинних відключень потрібно дивитися на офіційних сайтах обленерго, на їхніх майданчиках у соцмережах, нагадали у компанії.
Там додали, що головна причина застосування графіків погодинних відключень – наслідки восьми ракетних та дронових ударів по українських електростанціях, які росіяни здійснили з початку цього року. Втрати української енергосистеми перевищують 9 ГВт потужності. Ця потужність еквівалентна споживанню у пікові години влітку Нідерландів або Фінляндії. На дефіцит потужності в системі також впливає зростання споживання через літню спеку.
“Сьогодні висока температура повітря в центральних, південних та східних областях. Коли за графіком повертається світло, будь ласка, не вмикайте потужні електроприлади одночасно. За можливості, обмежте використання кондиціонерів”, — просять енергетики.
Сьогодні, 5 липня, з 11:00 до 15:00 Україна аварійно прийматиме надлишки електроенергії з енергосистеми Польщі. Це дозволить зменшити обсяг обмежень споживання в ці години доби. ІМПОРТ Протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови загальним обсягом 35 851 МВт*год, з максимальною потужністю 1683 МВт.
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