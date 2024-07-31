Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зокрема він зазначив, що за останні кілька місяців російська армія навмисне спрямувала понад 500 FPV-дронів на цивільних людей.

Також за його словами, росіяни б’ють по дітях, жінках, чоловіках та людях літнього віку.

“Тут справжній геноцид, тому що оператор FPV-дрона, він не може не бачити, що він б’є і націлюється по виключно цивільній особі, по цивільній людині, і вони не розрізняють, чи це чоловік, чи жінка, чи дитина, чи людина поважного віку, оскільки у нас абсолютно різні випадки є”, – сказав голова ОВА.