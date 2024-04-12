8 квітня Макарівський районний суд Київської області виніс вирок жителю Бучанского району. Розслідуванням доведено, що чоловік у березні 2022 року співпрацював з військовослужбовцями держави-агресора.

Повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

Співробітники Бучанського управління поліції Київщини спільно з працівниками ГУ СБ України у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області затримали чоловіка у квітні 2022 року.

“Досудовим розслідуванням встановлено, що під час тимчасової окупації державою-агресором населеного пункту Андріївка Бучанського району чоловік, який називав себе «ченцем», налагодив звʼязок із російськими військовослужбовцями, надавав їм житло та продукти, також здійснював інформаційну діяльність, спрямовану на підтримку рф та її збройних формувань”, – йдеться у повідомленні.

Зокрема, вказував окупантам на будинки, які можуть обікрасти вороги. Також, засуджений здійснював «обряди хрещення» військових російської федерації, освячував їхню техніку та проводив інші релігійні обряди. За таку «привітну зустріч» фігуранту було дозволено вільно пересуватись по території громади та відвідувати штаб окупантів.

За заняття колабораційною діяльністю (ч. 4, ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України) суд виніс вирок і призначив фігуранту покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в державних органах або в органах місцевого самоврядування на строк до 10 та з конфіскацією усього майна.