За літній період у Києві до Свято-Михайлівської клінічної лікарні було госпіталізовано 17 осіб, у яких діагностували гарячку Західного Нілу — вірусну інфекцію, що передається через укуси комарів. Троє з пацієнтів померли через ускладнення.

Про це повідомила Валентина Гінзбург, директорка Департаменту охорони здоров’я Київської міськдержадміністрації.

Зокрема, серед госпіталізованих було 10 чоловіків та 7 жінок, які проживають у різних районах Києва, а також двоє мешканців Київської та Черкаської областей. Всі вони потребували стаціонарного лікування через важкий стан.

За словами інфекціоністів, в Україні вірус гарячки Західного Нілу належить до I групи особливо небезпечних, а за міжнародною класифікацією ВООЗ — до IV групи ризику. Вірус схожий за будовою на інші, що викликають енцефаліти, та на вірус гарячки Денге.

Головними носіями та резервуаром вірусу в природі є птахи, переважно перелітні. Вони можуть переносити вірус у крові протягом 14 до 200 днів. Переносниками захворювання є певні види комарів, які заражаються при харчуванні кров’ю інфікованих птахів і можуть інфікувати тварин або людей через укуси. Зараження людей відбувається рідко через контакт із кров’ю хворих тварин, зазначили у КМДА.

Хвороба проявляється раптово, починається з ознобу та різкого підвищення температури, що супроводжується симптомами інтоксикації. Гарячковий період триває від 2 до 6 днів. Загалом хвороба має сприятливий перебіг, але в деяких випадках можливий розвиток менінгіту або енцефаліту.

Гінзбург зазначила, що специфічної терапії для лікування гарячки Західного Нілу наразі не існує, і лікування спрямоване на полегшення симптомів. При перших ознаках захворювання слід негайно звертатися до лікаря.

“А щоб мінімізувати ризики саме гарячки Західного Нілу, встановіть удома москітні сітки, використовуйте репеленти, на прогулянку (особливо до парків і лісових зон відпочинку) одягайте речі, що максимально прикривають тіло. Зі зниженням температури повітря та зникненням комарів небезпека гарячки знижується майже до нуля”, — зазначила Валентина Гінзбург.