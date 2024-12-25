У листопаді 2024 року держава виплатила громадянам 232 мільйони гривень кешбеку за купівлю товарів українського виробництва. Це майже вдвічі перевищує показники жовтня. Середній розмір виплати збільшився до 116 гривень на людину, а кількість учасників програми зросла на 800 тисяч і сягнула 2 мільйонів осіб.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

“За листопад держава виплатила громадянам 232 мільйони гривень кешбеку — це майже вдвічі більше, ніж у жовтні. Кількість отримувачів кешбеку в листопаді зросла на 800 тисяч. Це свідчить про те, що інтерес до програми продовжує зростати, як і попит на товари українського виробництва. Звертаємо вашу увагу, що виплати за грудень і січень будуть здійснені наприкінці лютого 2025 року”, – зазначила перша віцепрем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Більшість учасників програми — люди віком до 45 років (60%), тоді як користувачі середнього віку становлять 24%, а старші за 60 років — 16%.

У листопаді близько 700 тисяч осіб не отримали виплати через те, що не активували картки для кешбеку в застосунку “Дія” або накопичили суму менше двох гривень. Загальна сума такого кешбеку становить 48 мільйонів гривень.

Загалом до програми долучилися 7,9 мільйона громадян, які активували 4,2 мільйона карток “Національний кешбек”. Програма охоплює понад 1665 виробників, а кешбек доступний на 360 тисяч товарів українського виробництва.

Держава нагадує, що кошти можна витратити на оплату комунальних послуг, освіту, ліки, або ж задонатити на ЗСУ через благодійні організації. Наступна виплата кешбеку за грудень і січень запланована на кінець лютого 2025 року.