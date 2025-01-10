Щонайменше шість тисяч елітних військовослужбовців армії РФ загинули за три роки російсько-української війни. Йдеться про кадрових військових “з найбільш боєздатних підрозділів” ПДВ (повітряно-десантні війська), морської піхоти, спецназу й військових пілотів.

Про це пише BBC.

Видання називає точну кількість загиблих — це 6083 особи. Серед загиблих більшість припадає на десантників — 3957 осіб. До цього числа входять як кадрові військові, і добровольці (419 людина) і мобілізовані (253). Серйозні втрати зазнали, зокрема, 331-й гвардійський полк ПДВ з Костроми та 31-ша гвардійська бригада ПДВ з Ульяновська.

До 1 вересня 2022 року журналістам вдалося підтвердити загибель 900 військовослужбовців з елітних підрозділів. А вже на початку 2025 року кількість втрат у найсильніших підрозділах армії РФ зросла майже в сім разів і перевищила 6000 осіб. При цьому до січня 2025 року в Україні загинули щонайменше 1247 морських піхотинців, 580 спецназівців ГРУ (108 з них — офіцери) та 267 військових льотчиків.

Серед військових втрат Росії особливо виділяються загибелі військових льотчиків. Екіпажі бойових літаків та гелікоптерів — це штучні фахівці та еліта будь-якої армії світу, а підготовка одного льотчика-снайпера може займати 15-17 років і коштуватиме 12-14 млн доларів, наголошує видання.

Експерти зазначають, що Росія не змогла провести масштабну наступальну повітряну кампанію саме через втрату провідних льотних фахівців попри формальну наявність сотень сучасних та боєздатних багатоцільових винищувачів та винищувачів-бомбардувальників.

“Загибель 267 військових льотчиків — серйозна втрата для військово-повітряних сил. Льотний склад бойової авіації неможливо замінити мобілізованим із тримісячним курсом на полігоні, бо їх готують роками”, — зауважує видання й уточнює, що середній вік загиблих льотчиків – 40 років.