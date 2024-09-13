Про це йдеться в повідомленні національної атомної енергогенеруючої компанії “Енергоатом”.
“За останні кілька тижнів було зафіксовано рух понад 70 безпілотних літальних апаратів країни-терористки та понад 30 ворожих крилатих ракет, що пролітали неподалік українських АЕС. Такі дії росії становлять безпрецедентну загрозу не лише для України, а й для всього континенту. До цього жодна держава в світі не створювала подібних загроз атомним об’єктам”, — йдеться в повідомленні.
Згідно з повідомленням, “Енергоатом” надає інформацію про кожен такий факт відповідним установам для направлення Міністерством закордонних справ нот до Міжнародного агентства з атомної енергії та інформування вітчизняних і міжнародних організацій.
“Очікуємо жорсткої реакції і засудження дій російського агресора. Міжнародна спільнота має змусити РФ припинити створювати загрози атомним станціям України”, — наголосив керівник “Енергоатома” Петро Котін.
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