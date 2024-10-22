За останню добу в Україні загинуло 1350 військових армії РФ.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Також протягом минулої доби українська армія знешкодила 8 танкі, 24 бойових броньованих машин, 34 артсистеми та 2 РСЗВ.

Окрім того, українські військові ліквідували 2 засоби ППО, 71 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 77 одиниць автомобільної техніки та 20 одиниці спецтехніки.