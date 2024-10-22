Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Також протягом минулої доби українська армія знешкодила 8 танкі, 24 бойових броньованих машин, 34 артсистеми та 2 РСЗВ.
Окрім того, українські військові ліквідували 2 засоби ППО, 71 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 77 одиниць автомобільної техніки та 20 одиниці спецтехніки.
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