Протягом минулої доби російська армія втратила на фронті 1450 осіб.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Також було знищено 9 танків, 30 бойових броньованих машин та 29 артсистем.

Окрім того, українські військові ліквідували 31 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 78 одиниць автомобільної техніки.