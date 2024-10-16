Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Також було знищено 9 танків, 30 бойових броньованих машин та 29 артсистем.
Окрім того, українські військові ліквідували 31 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 78 одиниць автомобільної техніки.
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