Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Зокрема, було знешкоджено 8 танків, 24 бойових броньованих машини, 42 артсистеми та 1 засіб ППО ворога.
Окрім того, українські воїни знищили 79 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 115 одиниць автомобільної техніки та 6 одиниць спеціальної техніки.
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