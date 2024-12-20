Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Зокрема, було знешкоджено 8 танків, 24 бойових броньованих машини, 42 артсистеми та 1 засіб ППО ворога.

Окрім того, українські воїни знищили 79 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 115 одиниць автомобільної техніки та 6 одиниць спеціальної техніки.