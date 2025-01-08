Про це повідомляє Генштаб ЗС України.
Зокрема, було знешкоджено 4 танки, 16 бойових броньованих машин та 19 артсистем.
Окрім того, українські воїни знищили 19 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 81 одиницю автомобільної техніки.
Минулої доби Збройні сил України ліквідували 1660 віськовослужбовців ЗС РФ.
Про це повідомляє Генштаб ЗС України.
Зокрема, було знешкоджено 4 танки, 16 бойових броньованих машин та 19 артсистем.
Окрім того, українські воїни знищили 19 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 81 одиницю автомобільної техніки.