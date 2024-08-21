Відомо, що велика частина бойових зіткнень відбулася на Покровському напрямку.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

“Протягом минулої доби відбулось 166 бойових зіткнень. Понад третина з них на Покровському напрямку”, – сказав Ковальов

Він також додав, що на Харківському напрямку російські окупанти здійснили 11 невдалих атак у районах Липців та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку Сили оборони України 15 разів відбили атаки ворога в районах Петропавлівки, Берестового, Стельмахівки, Сеньківки та Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 18 атак противника в районах Макіївки, Новосадового, Греківки та Діброви.

На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили п’ять атак неподалік Виїмки та Переїзного.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили вісім спроб загарбників просунутися поблизу Часового Яру, Кліщіївки та Іванівського. Ситуація контролюється.

Ковальов зазначив, що за підтримки бомбардувальної та штурмової авіації ворог 24 рази намагався просунутися на Торецькому напрямку. Бойові дії відбувалися в районах населених пунктів Нью-Йорк, Неліпівка, Торецьк та Залізне.

На Покровському напрямку підрозділи Сил оборони України відбили 66 атак противника. Ворог мав спробу просунутися в напрямку Воздвиженки, Михайлівки, Калинівки, Новогродівки, Гродівки, Миколаївки, Птичого, Скучного та Зеленого Поля.

На Курахівському напрямку ЗСУ продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Красногорівка та Карлівка, де російські окупанти намагались прорвати оборону 10 разів.

На Времівському напрямку противник здійснив дві безрезультатні спроби захопити позиції українських військ неподалік Водяного Донецької області.

На Оріхівському напрямку російські загарбники двічі без успіху намагались просунутися в напрямку Новоданилівки та поблизу Малої Токмачки.

Активізувались російські загарбники на Придніпровському напрямку у Херсонській області. На цьому напрямку українські воїни відбили п’ять атак російських окупантів.