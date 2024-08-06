Протягом минулої доби 5 серпня на фронті відбулося 133 бойових зіткнень. Найінтенсивніше росіяни атакували Покровський напрямок, де українські захисники відбили 41 ворожий штурм.

Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ станом на 08:00 6 серпня.

На Харківському напрямку ворог продовжував активні дії, загалом відбулося п’ять бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ та Тихе.

На Куп’янському напрямку противник сім разів атакував позиції наших підрозділів. Основні зусилля загарбники прикладали в районах Петропавлівки, Берестового та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку українські війська відбили десять атак окупантів неподалік Макіївка, Тернів, Невського та в Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямкуСилами оборони також відбито 13 штурмових дій, поблизу Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського, Переїзного та Виїмки.

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 13 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру та Іванівського Донецької області.

На Торецькому напрямку, за підтримки авіації, ворог здійснив 26 атак неподалік населених пунктів Північне, Торецьк та Нью-Йорк.

На Покровському напрямку українські захисники відбили 41 ворожий штурм. Противник концентрував зусилля в районах Пантелеймонівки, Новоолександрівки, Воздвиженки, Іванівки, Желанного, Новоселівки Першої та Яснобродівки Донецької області.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка та Костянтинівка, де ворог сім разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку агресор здійснив чотири штурми наших позицій неподалік Водяного та Роздольного Донецької області.

На Оріхівському напрямку українські війська відбили одну атаку противника в напрямку Роботине, противник успіху не мав.

На Придніпровському напрямку підрозділи Сил оборони успішно відбили шість атак противника на наші позиції.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань загарбників не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, обстрілює населені пункти з території РФ, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність.