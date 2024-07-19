За добу 18 липня на фронті відбулося 130 бойових зіткнень. Найбільше атак ЗСУ відбили на Покровському напрямку.

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 08:00 19 липня.

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні та штурмові дії. Тут відбулося 12 бойових зіткнень. Всі – в районах Глибокого та Вовчанська. Окупанти активно задіювали для ударів бомбардувальну авіацію.

На Куп’янському напрямку кількість атак за минулу добу складає 11. Сили оборони відбили усі штурмові дії противника біля Синьківки, Стельмахівки та Берестового.

На Лиманському напрямку наші війська зупинили 14 атак окупантів неподалік Макіївки, Невського, Торського та Тернів.

На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили п’ять штурмових дій. Ворог намагався просунутись уперед поблизу Переїзного, Спірного та Виїмки.

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили шість спроб противника прорвати нашу оборону. Основні зусилля окупанти, за підтримки авіації, прикладали у районі Часового Яру.

Загарбники вчора продовжували активно діяти на Торецькому напрямку. Загалом ворог 20 разів проводив атаки на позиції наших захисників в районах Північного, Торецька та Нью-Йорка. Завдавав авіаударів КАБами та некерованими авіаційними ракетами.

На Покровському напрямку українські воїни відбили 27 штурмів і атак в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Прогрес, Уманське та Яснобродівка, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили ворожі атаки поблизу Красногорівки та Парасковіївки, де ворог 15 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку відбулось шість бойових зіткнень в районах Малої Токмачки і Новоандріївки, противник успіху не мав.

На Придніпровському напрямку ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Три штурми агресора відбито українськими воїнами.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без особливих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями окупанти зберігають військову присутність, обстрілюють населені пункти з території РФ, проводять диверсійно-розвідувальну діяльність України.