Впродовж 28 вересня війська країни-агресора продовжували завдавати ударів по позиціях українських підрозділів. Загалом на фронті зафіксовано 165 бойових зіткнень, більше чверті з них припадає на Покровський напрямок.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 39 атак. Понад половину з них – в районах Селідового, Новоторецька, Миколаївки та Маринівки. На Лиманському напрямку наші війська зупинили 22 атаки противника в районах Греківки, Невського, Макіївки, Тернів, Торського та Білогорівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Цукуриного, Георгіївки, Катеринівки та Гірника, де окупанти 18 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі. На Времівському напрямку противник здійснив 16 спроб захопити наші позиції неподалік Вугледара, Водяного та Катеринівки Донецької області. Також атакував з боку Причистівки.

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу досягла 14. Сили оборони відбивали атаки в районах Синьківки, Лозового, Табаївки та Вишневого. На Краматорському напрямку українські воїни звели нанівець 12 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру, Калинівки та Курдюмівки Донецької області. На Торецькому напрямку ворог намагався 10 разів просунутися вперед, діючи в районах населених пунктів Торецьк, Щербинівка та Неліпівка.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито п’ять атак неподалік Верхньокам’янського та Виїмки. На Придніпровському напрямку окупанти здійснили три безуспішні наступальні дії. Зазнали втрат. На Оріхівському напрямку відбито два штурми загарбниками українських позицій в районах Роботиного і Кам’янського. На Харківському напрямку відбулося одне ініційоване ворогом бойове зіткнення. Бої точилися в районі населеного пункту Тихе. На інших напрямках наступальних дій противник не проводив.