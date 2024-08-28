Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі загальнонаціонального телемарафону “Єдині новини”.

“За минулу добу було зафіксовано 184 бойові зіткнення. Найскладніша ситуація спостерігалася на Покровському напрямку, де противник був особливо активним. Також значні дії ворога були на Куп’янському, Торецькому та Курахівському напрямках”, – повідомив Ковальов.

На Харківському напрямку відбулося дев’ять бойових зіткнень поблизу Глибокого, Стариці, Вовчанська та Липців. На Куп’янському напрямку Сили оборони України відбили 25 атак, зокрема неподалік Синьківки, Степової Новоселівки, Колісниківки та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку ворог здійснив 16 атак у районах Дружелюбівки, Новосадового, Невського та Тернів. На Сіверському напрямку російські сили чотири рази наступали поблизу Верхньокам’янського, Виїмки та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку сталося 17 боєзіткнень, де українські захисники відбивали штурмові дії російських сил поблизу Григорівки, Андріївки, Кліщіївки та Іванівського. На Торецькому напрямку було зафіксовано 23 бої, зокрема біля Неліпівки, Торецька та Нью-Йорка.

На Покровському напрямку українські захисники відбили 55 атак ворога в районах Суха Балка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене Поле, Миролюбівка, Новогродівка, Михайлівка, Гродівка, Миронівка та Селидове, з найбільшою кількістю атак біля Новогродівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони України зупинили 22 атаки поблизу Карлівки, Георгіївки, Михайлівки, Красногорівки, Водяного, Старомихайлівки та Костянтинівки. На Времівському напрямку російські війська сім разів наступали на Водяне, Вугледар, Пречистівку та Роздольне, але безуспішно.

На Оріхівському напрямку сталося чотири бойові зіткнення поблизу Малої Токмачки та Роботиного. На Придніпровському напрямку українські захисники відбили дві атаки ворога.

За даними, з 24 лютого 2022 року по 28 серпня 2024 року загальні втрати російських військ у живій силі становлять близько 611 190 осіб, зокрема, за останню добу ліквідовано 1090 російських військових.