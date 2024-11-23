Ситуація на фронті залишається складною, оскільки противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує позиції наших військових. Найбільша кількість атак за минулий день відбулася на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Згідно з повідомленням, впродовж п’ятниці, 22 листопада, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням двох ракет, а також 67 авіаударів, скинувши 97 КАБів. Крім цього, здійснив 4560 обстрілів, зокрема 123 — із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 1490 дронів-камікадзе.

“Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Липці, Іванівка, Білогорівка, Закітне, Сіверськ, Велика Новосілка, Новий Комар, Мала Токмачка, Козацьке”, — зазначає Генштаб.

У відповідь ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та три артилерійські системи російських загарбників.

Ситуація по напрямках

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 44 штурмові дії агресора у бік Миролюбівки, Променя, Лисівки, Сухого Яру, Пустинки, Григорівки, Даченського, Петрівки та Пушкіного.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 36 російських атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Берестків, Сонцівки, Дальнього, Новодмитрівки, Курахового, Катеринівки, Романівки та Антонівки.

На Времівському напрямку противник здійснив 30 штурмів наших позицій в районах Трудового, Костянтинопольського, Розливу, Роздольного, Сухих Ялів та Новодарівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Торського, Греківки, Тернів, Новоєгорівки та Макіївки.

На Торецькому напрямку окупанти здійснили вісім атак в напрямку Торецька.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося шість атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Зеленого Гаю, Глушківки та Загризового.

На Краматорському напрямку окупанти п’ять разів атакували у районі Ступочок та Часового Яру.

На Придніпровському напрямку загарбник чотири рази без успіху атакував позиції наших оборонців.

На Харківському напрямку російські війська три рази штурмували позиції наших захисників в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз безуспішно штурмували позиції Сил оборони в районі Кам’янського.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.