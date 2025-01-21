Протягом минулої доби, 20 січня, на фронті зафіксували 152 бойових зіткнення. Противник здійснив три ракетних удари по позиціях українських підрозділів та населених пунктах, випустивши п’ять ракет. Також було здійснено 72 авіаційних удари, у ході яких скинуто 111 КАБ, та використано 2653 дрони-камікадзе. Додатково ворог здійснив майже п’ять тисяч обстрілів, зокрема 91 — із РСЗВ.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

“За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 22 райони зосередження особового складу та техніки, 11 пунктів управління, десять артилерійських систем, чотири засоби протиповітряної оборони, чотири склади військово-технічного майна (боєприпаси, ПММ), а також дев’ять інших важливих об’єктів російських загарбників”, — йдеться у повідомленні.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку відбулось три бойових зіткнення неподалік Вовчанська.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Колісниківки, Лозової та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Надії, Новоєгорівки, Макіївки, Копанок, Невського, Тернів та в напрямку Зарічного.

На Сіверському напрямку противник один раз атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Верхньокам’янське.

На Краматорському напрямку зафіксовано дев’ять боєзіткнень в районі Часового Яру та в напрямку Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак неподалік Торецька, Кримського, Диліївки, Щербинівки та Озарянівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 73 штурмових і наступальних дії агресора в районах населених пунктів Водяне Друге, Миролюбівка, Промінь, Єлизаветівка, Мирноград, Котлине, Надіївка, Андріївка, Шевченко, Дачне, Улакли та Янтарне.

На Новопавлівському напрямку зупинено сім штурмових дій противника, загарбник намагався йти на позиції українських підрозділів в районі Костянтинополя, Розливу, Великої Новосілки та в напрямку Привільного.

На Придніпровському напрямку російські загарбники здійснили чотири безрезультатні спроби штурмувати позиції наших підрозділів в острівній зоні дельти Дніпра.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 11 атак російських загарбників.

Крім цього, ворог завдав тридцять авіаційних ударів із застосуванням 41 керованої бомби, а також здійснив 452 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках минулої доби противник штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.