Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону “Єдині новини” повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

За його словами, на Харківському напрямку російські війська здійснили шість безуспішних атак в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку Сили оборони України відбили 16 атак ворога поблизу Петропавлівки, Синьківки, Стельмахівки, Берестового та в районі Андріївки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів. Намагався просунутися неподалік Торського, Новосергіївки, Макіївки, Греківки та Сергіївки.

На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили одну атаку неподалік Виїмки і Переїзного.

На Краматорському напрямку окупанти атакували вісім разів поблизу Григоріївки, Часового Яру та Предтеченого. Ситуація контрольована.

За підтримки бомбардувальної та штурмової авіації ворог 13 разів намагався просунутися на Торецькому напрямку. Бої точились у районах населених пунктів Північне, Торецьк та Залізне.

На Покровському напрямку підрозділи Сил оборони відбили 53 атаки противника. Російські війська намагалися просунутися в напрямку Пантелемоніївки, Воздвиженки, Зеленого поля, Миролюбівки, Гродівки, Миколаївки, Новогродівки, Михайлівки та Птичого. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новогродівки та Михайлівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 16 атак в напрямку Георгіївки, Костянтинівки та Побєди.

Двічі підрозділи ворога намагалися просунутися в напрямку Водяного на Времівському напрямку.

На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог дещо знизив активність, наступальних дій за останню добу не проводив, проте не перестає знищувати усіма доступними способами цивільну інфраструктуру нашої країни.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку.

Наші воїни активно завдають російським військам відчутних втрат у живій силі та техніці.