Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 147 бойових зіткнень. Противник завдав 74 авіаудари по позиціях українських військ та населених пунктах. Росіяни скинули 128 керованих авіабомб (КАБ) та застосували майже 1,5 тисячі дронів-камікадзе, а також здійснили понад 4300 обстрілів, з яких 100 — з реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

“Вчора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали шість ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, уразили два пункти управління та дві артилерійські системи”, — йдеться у повідомленні.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку відбулось три ворожі штурми в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку росіяни 12 разів атакували у бік Петропавлівки, Кругляківки, Кіндрашівки, Колісниківки та Лозової.

На Лиманському напрямку відбито 17 атак в районах Дружелюбівки, Греківки, Макіївки, Катеринівки, Тернів, Торського, Серебрянки, Білогорівки та Григорівки.

На Сіверському напрямку відбито атаку в районі Переїзного.

На Краматорському напрямку ворог сім разів атакував в районах Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив сім атак неподалік Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 24 наступальних дії агресора.

На Курахівському напрямку відбито 50 атак. Ворог зосереджував зусилля у районах Іллінки, Новоселидівки, Кремінної Балки, Новодмитрівки, Сонцівки й не тільки.

На Времівському напрямку росіяни здійснили п’ять штурмів наших позицій неподалік Трудового, Розливу та Сухих Ялів.

На Оріхівському напрямку ворог не атакував, втім, активно задіював авіацію для скидання керованих бомб.

На Придніпровському напрямку росіяни три рази атакували позиції наших воїнів, втім отримали жорстку відсіч.