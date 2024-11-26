Російські окупаційні війська безперервно атакують позиції українських захисників, використовуючи перевагу в техніці та чисельності.

Про це повідомляє Генштаб ЗС України.

Ворог здійснив масовані удари, використавши сім ракет і 96 авіаційних бомб КАБ, а також понад 4450 артилерійських обстрілів. Ураження завдано кільком населеним пунктам, включаючи Степок, Павлівку, Куп’янськ, Слов’янськ та Времівку.

Українські Сили оборони провели успішні контратаки, зокрема знищивши важливі об’єкти ворога, серед яких район зосередження особового складу та п’ять командних пунктів.

Напрямки активності:

Харківський : п’ять невдалих штурмів біля Вовчанська, Кудіївки та Козачої Лопані.

: п’ять невдалих штурмів біля Вовчанська, Кудіївки та Козачої Лопані. Куп’янський : 23 атаки на позиції ЗСУ, зокрема поблизу Новомлинська, Колісниківки, Лозової.

: 23 атаки на позиції ЗСУ, зокрема поблизу Новомлинська, Колісниківки, Лозової. Лиманський : одинадцять спроб прориву неподалік Греківки, Новоєгорівки та Ямполівки.

: одинадцять спроб прориву неподалік Греківки, Новоєгорівки та Ямполівки. Краматорський : чотири атаки ворога біля Часового Яру та Ступочок.

: чотири атаки ворога біля Часового Яру та Ступочок. Торецький : шість штурмів у районах Торецька та Щербинівки. Один бій триває.

: шість штурмів у районах Торецька та Щербинівки. Один бій триває. Покровський : 51 наступальна дія в районах Миролюбівки, Лисівки та Пушкіного.

: 51 наступальна дія в районах Миролюбівки, Лисівки та Пушкіного. Курахівський : 46 атак, зокрема поблизу Сонцівки, Курахового, Ганнівки.

: 46 атак, зокрема поблизу Сонцівки, Курахового, Ганнівки. Времівський : 13 штурмів біля Рівнополя та Костянтинопольського.

: 13 штурмів біля Рівнополя та Костянтинопольського. Оріхівський : дві атаки поблизу Новоандріївки.

: дві атаки поблизу Новоандріївки. Придніпровський: три невдалі спроби витіснити ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках не формує ударних угруповань, але на північному кордоні з Чернігівською та Сумською областями тривають артилерійські та авіаційні удари.

Українські військові завдали російським окупантам значних втрат. За минулу добу ліквідовано 1480 загарбників, знищено шість танків, 20 бронемашин, 19 артсистем, крилату ракету, 94 автомобілі, 72 безпілотники та іншу техніку. Це суттєво підірвало наступальний потенціал противника.