Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загалом, за останню добу січня українські воїни знешкодили у противника дев’ять танків, 22 бойових броньованих машини та 48 артилерійських систем.
Крім того, у росіян стало менше на одну реактивну систему залпового вогню, 121 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 77 одиниць автомобільної техніки та одиницю спецтехніки.
Нагадаємо, в нещодавно опублікованому повідомленні Міністерства оборони Великої Британії зазначається, що у 2024 році Росія втратила вбитими та пораненими 429 600 солдатів. При цьому у 2022 році Росія втратила на війні 105 960 військовослужбовців, а у 2023-му — вже 252 940 осіб.
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