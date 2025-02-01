Загальні бойові втрати російських військ в Україні з 24 лютого 2022 року по 1 лютого 2025 року становлять близько 839 тисяч 40 осіб, з них 1 430 осіб – за минулу добу.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загалом, за останню добу січня українські воїни знешкодили у противника дев’ять танків, 22 бойових броньованих машини та 48 артилерійських систем.

Крім того, у росіян стало менше на одну реактивну систему залпового вогню, 121 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 77 одиниць автомобільної техніки та одиницю спецтехніки.

Нагадаємо, в нещодавно опублікованому повідомленні Міністерства оборони Великої Британії зазначається, що у 2024 році Росія втратила вбитими та пораненими 429 600 солдатів. При цьому у 2022 році Росія втратила на війні 105 960 військовослужбовців, а у 2023-му — вже 252 940 осіб.