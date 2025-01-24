Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.
Зазначається, що за минулу добу українським військовим вдалося знешкодити 2 танки, 11 бойових броньованих машин, 39 артсистем та 1 РСЗВ.
Окрім цього, ліквідували 51 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 87 одиниць автомобільної техніки та 1 одиницю спецтехніки.
- Унаслідок російської атаки на Київщину загинули люди
- На Харківщині оголосили примусову евакуацію родин з дітьми через посилення обстрілів
- Трамп: Україна готова до мирного врегулювання війни