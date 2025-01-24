Протягом минулої доби, 23 січня, російська окупаційна армія втратила ще 1500 солдатів.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Зазначається, що за минулу добу українським військовим вдалося знешкодити 2 танки, 11 бойових броньованих машин, 39 артсистем та 1 РСЗВ.

Окрім цього, ліквідували 51 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 87 одиниць автомобільної техніки та 1 одиницю спецтехніки.