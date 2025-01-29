Протягом минулої доби, 28 січня, російська окупаційна армія втратила ще 1670 солдатів.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Зазначається, що за минулу добу українським військовим вдалося знешкодити 10 танків, 24 бойових броньованих машини, 29 артсистем та 1 РСЗВ.

Окрім цього, ліквідували 57 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1 крилату ракету, 97 одиниць автомобільної техніки та 3 одиниці спецтехніки.