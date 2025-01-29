Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.
Зазначається, що за минулу добу українським військовим вдалося знешкодити 10 танків, 24 бойових броньованих машини, 29 артсистем та 1 РСЗВ.
Окрім цього, ліквідували 57 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1 крилату ракету, 97 одиниць автомобільної техніки та 3 одиниці спецтехніки.
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