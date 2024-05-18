Протягом минулої доби, 17 травня, через західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) пройшли 82 тисячі осіб і 20 тисяч транспортних засобів.

Про це розповіли у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон на сторінці Facebook.

У дописі зазначають, що з України минулої доби виїхало 50 тисяч осіб. 31 тисяча з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови. До України за минулу добу вʼїхало 32 тисячі осіб, 28 тисяч з них – громадяни України. Також було оформлено 91 вантажівку з гуманітарною допомогою.

“Наголошуємо, що пропуск повнолітніх громадян України через кордон здійснюється за закордонними паспортами чи іншими, передбаченими законодавством та міжнародними договорами, документами відповідно до Постанови Кабміну від 27 січня 1995 р. N 57”, – додають вони у повідомленні з посиланням на постанову.