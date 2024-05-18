Про це розповіли у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон на сторінці Facebook.
У дописі зазначають, що з України минулої доби виїхало 50 тисяч осіб. 31 тисяча з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови. До України за минулу добу вʼїхало 32 тисячі осіб, 28 тисяч з них – громадяни України. Також було оформлено 91 вантажівку з гуманітарною допомогою.
“Наголошуємо, що пропуск повнолітніх громадян України через кордон здійснюється за закордонними паспортами чи іншими, передбаченими законодавством та міжнародними договорами, документами відповідно до Постанови Кабміну від 27 січня 1995 р. N 57”, – додають вони у повідомленні з посиланням на постанову.
- Президентка Молдови запевняє про допомогу Україні відновлюватись після війни
- СБУ затримала організаторку псевдореферендуму про приєднання Херсонщини до РФ
- З 18 травня для призовників за кордоном відновлять консульські послуги, — МЗС