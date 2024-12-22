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За минулу добу Росія у війні проти України втратила ще 1 820 солдатів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.12.24 орієнтовно склали близько 774100 осіб.

Неділя, 22 грудня 2024, 08:32

Про це повідомляє Генштаб.

За його інформацією, ворог має такі втрати за минулу добу:

особового складу +1820) осіб,
танків +15 од,
бойових броньованих машин +29 од,
артилерійських систем +32 од,
засоби ППО +3 од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня +50,
автомобільної техніки та автоцистерн +81 од.

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Теги: бойові втрати ворога, бойові втрати росіян, Генштаб ЗСУ

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