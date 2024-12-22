За минулу добу Росія у війні проти України втратила ще 1 820 солдатів

Про це повідомляє Генштаб.
За його інформацією, ворог має такі втрати за минулу добу:
особового складу +1820) осіб,
танків +15 од,
бойових броньованих машин +29 од,
артилерійських систем +32 од,
засоби ППО +3 од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня +50,
автомобільної техніки та автоцистерн +81 од.
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