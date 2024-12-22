За минулу добу Росія у війні проти України втратила ще 1 820 солдатів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.12.24 орієнтовно склали близько 774100 осіб.

Про це повідомляє Генштаб.

За його інформацією, ворог має такі втрати за минулу добу:

особового складу +1820) осіб,

танків +15 од,

бойових броньованих машин +29 од,

артилерійських систем +32 од,

засоби ППО +3 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня +50,

автомобільної техніки та автоцистерн +81 од.