Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Українським військовим вдалося знищити:

  • танки — 9 113 (+4 за минулу добу); 
  • бойові броньовані машини — 18 355 (+23);
  • артилерійські системи — 19 821 (+39);
  • РСЗВ — 1 240;
  • засоби ППО — 984;
  • літаки — 369;
  • гелікоптери — 329;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 17 799 (+73);
  • крилаті ракети — 2 625;
  • кораблі/катери — 28;
  • підводні човни — 1;
  • автомобільну техніку та автоцистерни —  27 560 (+100);
  • спеціальну техніку — 3 542 (+1).

Нагадаємо, станом на 25 жовтня втрати особового складу противника у Курській операції становлять 17 819 осіб, з них 6 662 — безповоротні, 10 446 — санітарні, ще 771 російський солдат опинився у полоні.

Крім того, знищено 45 танків, 256 бойових броньованих машин, 565 одиниць автомобільної техніки, 99 артилерійських систем, п’ять реактивних систем залпового вогню.