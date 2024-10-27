Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Українським військовим вдалося знищити:
- танки — 9 113 (+4 за минулу добу);
- бойові броньовані машини — 18 355 (+23);
- артилерійські системи — 19 821 (+39);
- РСЗВ — 1 240;
- засоби ППО — 984;
- літаки — 369;
- гелікоптери — 329;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 17 799 (+73);
- крилаті ракети — 2 625;
- кораблі/катери — 28;
- підводні човни — 1;
- автомобільну техніку та автоцистерни — 27 560 (+100);
- спеціальну техніку — 3 542 (+1).
Нагадаємо, станом на 25 жовтня втрати особового складу противника у Курській операції становлять 17 819 осіб, з них 6 662 — безповоротні, 10 446 — санітарні, ще 771 російський солдат опинився у полоні.
Крім того, знищено 45 танків, 256 бойових броньованих машин, 565 одиниць автомобільної техніки, 99 артилерійських систем, п’ять реактивних систем залпового вогню.
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