Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За останню добу українська армія ліквідувала 11 танків, 15 бойових броньованих машини, 35 артсистем, а також 1 РСЗВ.

Окрім того, українські військові ліквідували 93 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 77 одиниць автомобільної техніки та 3 одиниці спецтехніки.