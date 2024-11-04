Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
За останню добу українська армія ліквідувала 11 танків, 15 бойових броньованих машини, 35 артсистем, а також 1 РСЗВ.
Окрім того, українські військові ліквідували 93 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 77 одиниць автомобільної техніки та 3 одиниці спецтехніки.
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