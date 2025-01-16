Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення орієнтовно становлять: 814 150 ліквідованих військових, 9791 танк, 20 368 бронемашин, 22 015 артсистем, 1262 РСЗВ, 1046 засобів ППО, 369 літаків, 331 гелікоптер, 22 503 безпілотники, 3049 крилатих ракет, 28 кораблів, 34 132 одиниці автомобільної техніки та 3697 спеціальних машин.