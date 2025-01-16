Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення орієнтовно становлять: 814 150 ліквідованих військових, 9791 танк, 20 368 бронемашин, 22 015 артсистем, 1262 РСЗВ, 1046 засобів ППО, 369 літаків, 331 гелікоптер, 22 503 безпілотники, 3049 крилатих ракет, 28 кораблів, 34 132 одиниці автомобільної техніки та 3697 спеціальних машин.
- Росія зазнала найбільших втрат у 2024 році: понад 430 тисяч солдатів та тисячі одиниць техніки
- Екологічні втрати України через агресію РФ сягнули 70 мільярдів доларів
- У жовтні середньодобові втрати Росії на війні в Україні досягли нового максимуму, – міністр оборони Британії Джон Гілі