Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Окрім цього, за минулу добу українські сили змогли знешкодити 14 танків, 45 бойових броньованих машин, 62 артсистеми 1 РСЗВ, а також 2 засоби ППО.
Також українські військовослужбовці ліквідували 178 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 116 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спецтехніки.
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