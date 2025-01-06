Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Окрім цього, за минулу добу українські сили змогли знешкодити 14 танків, 45 бойових броньованих машин, 62 артсистеми 1 РСЗВ, а також 2 засоби ППО.

Також українські військовослужбовці ліквідували 178 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 116 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спецтехніки.