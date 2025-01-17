Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Зокрема, за минулу добу українські сили змогли знешкодити 12 танків, 13 бойових броньованих машин та 4 артсистеми.
Окрім цього, українські військовослужбовці ліквідували 63 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 124 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спецтехніки.
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