Протягом минулої доби, 16 січня, російська окупаційна армія втратила ще 1670 військовослужбовців.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Зокрема, за минулу добу українські сили змогли знешкодити 12 танків, 13 бойових броньованих машин та 4 артсистеми.

Окрім цього, українські військовослужбовці ліквідували 63 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 124 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спецтехніки.