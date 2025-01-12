Про це повідомляє Генштаб ЗС України.
Зокрема, минулої доби, 11 січня, на фронті було знешкоджено п’ять танків противника, 18 бойових броньованих машини та 22 артилерійські системи.
Окрім того, українські воїни знищили 63 ворожих БпЛА оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету, 64 одиниці автомобільної техніки та дві одиниці спеціальної техніки.
Нагадаємо, за майже три роки війни Росія втратила близько 6 тис. елітних військовослужбовців. Йдеться про кадрових військових “з найбільш боєздатних підрозділів” ПДВ (повітряно-десантні війська), морської піхоти, спецназу й військових пілотів.
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