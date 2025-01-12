Загальні бойові втрати російських військ в Україні з 24 лютого 2022 року по 12 січня 2025 року становлять близько 808 тисяч 250 осіб, з них 1 750 осіб – за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб ЗС України.

Зокрема, минулої доби, 11 січня, на фронті було знешкоджено п’ять танків противника, 18 бойових броньованих машини та 22 артилерійські системи.

Окрім того, українські воїни знищили 63 ворожих БпЛА оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету, 64 одиниці автомобільної техніки та дві одиниці спеціальної техніки.

Нагадаємо, за майже три роки війни Росія втратила близько 6 тис. елітних військовослужбовців. Йдеться про кадрових військових “з найбільш боєздатних підрозділів” ПДВ (повітряно-десантні війська), морської піхоти, спецназу й військових пілотів.