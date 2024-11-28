Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Протягом останньої доби українські військові ліквідували 1 танк, 2 бойових броньованих машини та 22 артсистеми.

Окрім того, українські військові знищили 45 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 60 одиниць автомобільної техніки та 10 одиниць спецтехніки.