Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Протягом останньої доби українські військові ліквідували 1 танк, 2 бойових броньованих машини та 22 артсистеми.
Окрім того, українські військові знищили 45 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 60 одиниць автомобільної техніки та 10 одиниць спецтехніки.
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