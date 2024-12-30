Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Окрім цього, за минулу добу вдалося ліквідувати 7 танків, 22 бойові броньовані машини та 44 артсистеми.
Також українські військовослужбовці знешкодили 31 БпЛА оперативно-тактичного рівня, а також 141 одиницю автомобільної техніки.
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