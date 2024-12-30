Протягом минулої доби українським силам вдалося ліквідувати 2010 російських солдатів. Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення складають близько 787940 осіб.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Окрім цього, за минулу добу вдалося ліквідувати 7 танків, 22 бойові броньовані машини та 44 артсистеми.

Також українські військовослужбовці знешкодили 31 БпЛА оперативно-тактичного рівня, а також 141 одиницю автомобільної техніки.