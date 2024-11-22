Про це повідомили у Генеральному штабі ЗС України.
Зокрема, за останню добу було знешкоджено 1 танк, 13 бойових броньованих машин, 5 артсистем, 1 РСЗВ, а також 1 засіб ППО.
Окрім того, українські військові знищили 1 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 8 крилатих ракет, 32 одиниці автомобільної техніки та 1 одиницю спецтехніки.
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