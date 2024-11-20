Протягом минулої доби армія РФ втратила ще 1690 військових.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗС України.

За останню добу українські сили знешкодили 8 танків, 27 бойових броньованих машин, 49 артсистем та 2 засоби ППО.

Окрім того, українські військові знищили 91 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 2 крилаті ракети, 100 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спецтехніки.